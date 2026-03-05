Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, с кого белорусам нужно брать пример, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, 5 марта во время вручения государственных наград в честь Дня женщин белорусский лидер затронул тему многодетных семей. Лукашенко обратил внимание на то, что в Беларуси многодетных за последние пять стало больше на 15%.
— Сегодня 120 тысяч семейных пар воспитывают троих и более малышей, — отметил глава государства.
Также Лукашенко сказал о целеустремленных, героических родителях, воспитывающих десять детей. И подчеркнул, что особенно много многодетных семей в Брестской область.
— Абсолютные рекордсмены — семья, у которой 14 детей! Это Минщина, — констатировал он.
Лукашенко подчеркнул, что белорусам следует брать пример с многодетных семей, если здоровье позволяет. И с уверенностью заявил, что, глядя на цветущих и счастливых многодетных родителей, многие семьи задумаются «о втором ребенке, а там и о третьем».
— Государство таких людей поддержит, как бы ни было трудно, — обратил внимание белорусский президент.
И резюмируя заметил, что настоящая крепкая семья с детьми является не только продолжением чьей-то фамилии, но продолжением всего белорусского народа.