Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал, с кого белорусам нужно брать пример

Лукашенко сказал, в каком случае белорусы задумаются.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, с кого белорусам нужно брать пример, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Так, 5 марта во время вручения государственных наград в честь Дня женщин белорусский лидер затронул тему многодетных семей. Лукашенко обратил внимание на то, что в Беларуси многодетных за последние пять стало больше на 15%.

— Сегодня 120 тысяч семейных пар воспитывают троих и более малышей, — отметил глава государства.

Также Лукашенко сказал о целеустремленных, героических родителях, воспитывающих десять детей. И подчеркнул, что особенно много многодетных семей в Брестской область.

— Абсолютные рекордсмены — семья, у которой 14 детей! Это Минщина, — констатировал он.

Лукашенко подчеркнул, что белорусам следует брать пример с многодетных семей, если здоровье позволяет. И с уверенностью заявил, что, глядя на цветущих и счастливых многодетных родителей, многие семьи задумаются «о втором ребенке, а там и о третьем».

— Государство таких людей поддержит, как бы ни было трудно, — обратил внимание белорусский президент.

И резюмируя заметил, что настоящая крепкая семья с детьми является не только продолжением чьей-то фамилии, но продолжением всего белорусского народа.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше