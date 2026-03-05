Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Изменения в законодательство о лекарствах вынесено на обсуждение в Беларуси

МИНСК, 5 мар — Sputnik. Изменения в законодательство по вопросам фармацевтической деятельности вынесены на общественное обсуждение, сообщает Национальный правовой Интернет-портал Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Законопроект предусматривает корректировку терминов и определений, в их числе — аптека, инструкция по медицинскому применению (листок-вкладыш), исследуемый лекарственный препарат и другие.

Появятся и новые термины: интернет-аптека, дистрибьютор, испытательная лаборатория, производитель лекарственных средств.

В проекте закона уточняется состав статей Государственной фармакопеи (сборник госстандартов и нормативных документов, регламентирующих изготовление, хранение и применение лекарственных средств). Документ также определяет случаи приостановления, прекращения клинических исследований и испытаний препаратов, закрепляет положения о фармацевтическом инспекторате.

В Минздраве уточнили, что законодательство в сфере обращения лекарств совершенствуется с учетом практики его применения и требований правовых актов Евразийского экономического союза.

Проект изменений опубликован на Правовом форуме Беларуси. Замечания и предложения по нему могут внести на портале все желающие с 5 по 16 марта 2026 года включительно.