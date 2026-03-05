Изменения в законодательство о лекарствах вынесено на обсуждение в Беларуси

Законопроект предусматривает корректировку терминов и определений, в их числе — аптека, инструкция по медицинскому применению (листок-вкладыш), исследуемый лекарственный препарат и другие.
Появятся и новые термины: интернет-аптека, дистрибьютор, испытательная лаборатория, производитель лекарственных средств.
В проекте закона уточняется состав статей Государственной фармакопеи (сборник госстандартов и нормативных документов, регламентирующих изготовление, хранение и применение лекарственных средств). Документ также определяет случаи приостановления, прекращения клинических исследований и испытаний препаратов, закрепляет положения о фармацевтическом инспекторате.
В Минздраве уточнили, что законодательство в сфере обращения лекарств совершенствуется с учетом практики его применения и требований правовых актов Евразийского экономического союза.
Проект изменений опубликован на Правовом форуме Беларуси. Замечания и предложения по нему могут внести на портале все желающие с 5 по 16 марта 2026 года включительно.