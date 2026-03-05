Сенат принял новые решения по миграции и торговле

Сенаторы также ратифицировали протокол о внесении изменений в соглашение о государственном контроле за соблюдением технических регламентов ЕАЭС. Документ направлен на гармонизацию законодательства стран союза и усиление контроля за продукцией, которая не соответствует техническим требованиям.