Австралия отправляет военные ресурсы на Ближний Восток

Премьер-министр уточнил, что план действий в чрезвычайных ситуациях, который подразумевает отправку военных ресурсов, был принят властями Австралии в марте. При этом он упомянул развертывание на Ближнем Востоке шести кризисных групп, пишет «Интерфакс».