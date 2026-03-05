Австралия отправляет военные ресурсы на Ближний Восток

Премьер-министр уточнил, что план действий в чрезвычайных ситуациях, который подразумевает отправку военных ресурсов, был принят властями Австралии в марте. При этом он упомянул развертывание на Ближнем Востоке шести кризисных групп, пишет «Интерфакс».
Элбаниз также добавил, что в зоне военного конфликта оказались австралийцы: для вывоза более 200 граждан страны из Дубая в Сидней были задействованы транспортный самолет C-17A Globemaster и многоцелевой транспортно-заправочный самолет KC-30A Королевских ВВС Австралии.