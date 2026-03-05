Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Австралия отправляет военные ресурсы на Ближний Восток

Глава правительства Австралии Энтони Элбаниз сообщил об отправке военных ресурсов на Ближний Восток. Он уточнил, что передислокация производится в рамках мер чрезвычайного реагирования, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на news.com.au.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Royal Australian Navy

Премьер-министр уточнил, что план действий в чрезвычайных ситуациях, который подразумевает отправку военных ресурсов, был принят властями Австралии в марте. При этом он упомянул развертывание на Ближнем Востоке шести кризисных групп, пишет «Интерфакс».

Элбаниз также добавил, что в зоне военного конфликта оказались австралийцы: для вывоза более 200 граждан страны из Дубая в Сидней были задействованы транспортный самолет C-17A Globemaster и многоцелевой транспортно-заправочный самолет KC-30A Королевских ВВС Австралии.