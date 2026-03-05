Россия не получала от Ирана обращений о помощи, заявил Песков

«В данном случае никаких обращений с иранской стороны не было», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос намерена ли РФ, помимо политической поддержки, оказывать Ирану помощь, например, поставлять вооружение.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. В МИД РФ назвали совершенно недопустимыми нападения на мирных жителей, атаки на любые гражданские объекты — будь то в Иране или странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
