Россия не получала от Ирана обращений о помощи, заявил Песков

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Москва не получала от Ирана никаких обращений о необходимой помощи, в том числе по вооружениям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

«В данном случае никаких обращений с иранской стороны не было», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос намерена ли РФ, помимо политической поддержки, оказывать Ирану помощь, например, поставлять вооружение.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. В МИД РФ назвали совершенно недопустимыми нападения на мирных жителей, атаки на любые гражданские объекты — будь то в Иране или странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

