Совет Федерации одобрил план развития Калининградской области

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных отметил, что российский эксклав постепенно адаптируется к работе в условиях санкционного давления. Ключевую роль в этом сыграло наращивание мощностей на морских линиях, связывающих регион с основной территорией страны. Так, за последние четыре года объем морских перевозок увеличился в четыре раза.