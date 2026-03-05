Совет Федерации одобрил план развития Калининградской области

В числе основных направлений дальнейшего развития выделили повышение демографии, улучшение транспортной доступности, усиление экономических показателей, восстановление мелиорации и эффективное функционирование режима особой экономической зоны (ОЭЗ).
Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных отметил, что российский эксклав постепенно адаптируется к работе в условиях санкционного давления. Ключевую роль в этом сыграло наращивание мощностей на морских линиях, связывающих регион с основной территорией страны. Так, за последние четыре года объем морских перевозок увеличился в четыре раза.
Эффективно развивать экономику во многом помогает преференциальный налоговый режим ОЭЗ Калининградской области. Как рассказал в рамках «Часа субъекта» в Совете Федерации председатель Законодательного собрания региона Андрей Кропоткин, в прошлом году были приняты важные поправки в действующее законодательство, которые касались «обеспечения стабильности условий налогообложения для резидентов особой экономической зоны».
Без соответствующих изменений многие инвестпроекты находились под угрозой срыва, поскольку расходы предпринимателей кратно возросли. Своевременное реагирование и регулярные встречи с бизнес-сообществом позволили этого не допустить.
Если говорить о других законодательных инициативах, то Госдума уже приняла в первом чтении законопроект, направленный на восстановление мелиорации в регионе. Ведь сегодня около 70 процентов земель являются зонами подтопления.
Сейчас проект постановления «О государственной поддержке социально-экономического развития Калининградской области» принят за основу. Документ окончательно доработают до 10 марта.