Россия готова к переговорам по Украине, заявил Лавров

«К переговорам мы готовы. Но, повторю еще раз, наблюдаем, как переговоры очень часто становятся прикрытием для не вполне дружественных действий. Ну, собственно, мы видим, как США продолжают предоставлять и разведывательные данные украинскому режиму, продолжают продавать оружие европейцам, чтобы те затем за свой счет передавали его киевскому режиму», — сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
