Сенат США позволил Трампу самостоятельно решать вопрос войны с Ираном

«На данный момент это не входит в план операции, но я, конечно, никогда не буду отказываться от военных вариантов от имени президента Соединенных Штатов или главнокомандующего [Дональда Трампа], и он мудро поступает, не делая того же сам», — сказала Левитт, отвечая на вопрос о возможном использовании сухопутных войск.