Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 5 марта: главное

Пресс-секретарь российского президента ответил на вопросы журналистов. Редакция Новостей Mail публикует ключевые заявления представителя Кремля.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Александр Казаков/ТАСС

Россия не получала от Ирана обращений о помощи.

Позиция РФ по ситуации вокруг Ирана хорошо всем известна, в ней нет никаких изменений.

Ситуация с газом становится для Европы с каждым днем все более сложной.

Причем и для граждан с точки зрения бытовых счетов за энергоносители, так и с точки зрения промышленности, которая с каждым часом теряет конкурентоспособность.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Москва видит, что европейцы уже задумываются о возможности сдвинуть вправо сроки запретов на импорт СПГ из России.

У России есть СПГ и рынки, которые проявляют заинтересованность.

Предложение Путина о перспективах переориентации поставок газа на новые рынки является действием в угоду интересам РФ.

Признаков изменения позиции ЕС по запуску «Северного потока» нет.

Мы же видим с вами, что никаких признаков изменения позиций европейцев нет, хотя, и вчера об этом говорил президент, кстати, сейчас европейцы уже задумываются, а не сдвигать ли вправо сроки по введению различных запретов на импорт сжиженного газа из России. Такие экспертные разговоры хорошо слышны.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Решение прекратить поставки газа в ЕС не принято, Путин пока предложил кабмину проработать этот вопрос.

Война в Иране не должна приводить к колебанию цен на топливо в РФ.

Правительство РФ и ФАС хорошо контролируют ситуацию с ценами на топливо, в дополнительных поручениях Путина нет необходимости.

5 марта Владимир Путин встречается с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой.

Россия продолжает активизацию своих отношений с африканскими государствами. С Центральноафриканской Республикой у нас целый комплекс двусторонних отношений, торгово-экономическая, чувствительные области, связанные с безопасностью, гуманитарные связи.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Владимир Путин в Кремле встретится с выдающимися женщинами — представительницами разных профессий в преддверии празднования Международного женского дня 8 Марта.

Это и представители творческой интеллигенции, и конструкторы, инженеры, военнослужащие, добровольцы, медики, медсестры, военкоры.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)
