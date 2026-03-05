Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 5 марта: главное

Россия не получала от Ирана обращений о помощи.
Позиция РФ по ситуации вокруг Ирана хорошо всем известна, в ней нет никаких изменений.
Ситуация с газом становится для Европы с каждым днем все более сложной.
Причем и для граждан с точки зрения бытовых счетов за энергоносители, так и с точки зрения промышленности, которая с каждым часом теряет конкурентоспособность.
Москва видит, что европейцы уже задумываются о возможности сдвинуть вправо сроки запретов на импорт СПГ из России.
У России есть СПГ и рынки, которые проявляют заинтересованность.
Предложение Путина о перспективах переориентации поставок газа на новые рынки является действием в угоду интересам РФ.
Признаков изменения позиции ЕС по запуску «Северного потока» нет.
Мы же видим с вами, что никаких признаков изменения позиций европейцев нет, хотя, и вчера об этом говорил президент, кстати, сейчас европейцы уже задумываются, а не сдвигать ли вправо сроки по введению различных запретов на импорт сжиженного газа из России. Такие экспертные разговоры хорошо слышны.
Решение прекратить поставки газа в ЕС не принято, Путин пока предложил кабмину проработать этот вопрос.
Война в Иране не должна приводить к колебанию цен на топливо в РФ.
Правительство РФ и ФАС хорошо контролируют ситуацию с ценами на топливо, в дополнительных поручениях Путина нет необходимости.
5 марта Владимир Путин встречается с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой.
Россия продолжает активизацию своих отношений с африканскими государствами. С Центральноафриканской Республикой у нас целый комплекс двусторонних отношений, торгово-экономическая, чувствительные области, связанные с безопасностью, гуманитарные связи.
Владимир Путин в Кремле встретится с выдающимися женщинами — представительницами разных профессий в преддверии празднования Международного женского дня 8 Марта.
Это и представители творческой интеллигенции, и конструкторы, инженеры, военнослужащие, добровольцы, медики, медсестры, военкоры.