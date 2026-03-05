Atlantic: США не имеют четкого плана по Ирану

По словам источников издания из числа бывших и действующих должностных лиц США, в вашингтонской администрации сейчас применительно к Ирану «полностью отсутствует планирование и есть противоречащие друг другу цели тех, кто озабочен ведением войны, и тех, кто обеспокоен вызванными ею внутриполитическими трудностями». «Один из чиновников утверждал, что администрация оценивала возможность смягчения санкций на экспорт иранской нефти, играющий жизненно важную роль для экономики страны, чтобы снизить подскочившие из-за войны цены на нефть», — отмечается в материале.