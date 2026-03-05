Atlantic: США не имеют четкого плана по Ирану

По словам источников издания из числа бывших и действующих должностных лиц США, в вашингтонской администрации сейчас применительно к Ирану «полностью отсутствует планирование и есть противоречащие друг другу цели тех, кто озабочен ведением войны, и тех, кто обеспокоен вызванными ею внутриполитическими трудностями». «Один из чиновников утверждал, что администрация оценивала возможность смягчения санкций на экспорт иранской нефти, играющий жизненно важную роль для экономики страны, чтобы снизить подскочившие из-за войны цены на нефть», — отмечается в материале.
Как подчеркивает издание, «Трамп, по всей видимости, надеялся, что повторятся события, имевшие место в Венесуэле: быстрое устранение лидера и вслед за этим стремительное заключение сделки с его преемником».
Как в ней уточняется, «Тегеран давал понять, что так и произойдет, но, по всей видимости, это все равно застало Трампа врасплох». «Теперь США приближаются к тупиковой ситуации в свете того, что, как сообщают СМИ, ЦРУ вооружает курдские формирования в Иране», — отмечает газета.
Согласно приведенной оценке, действия Тегерана направлены на то, чтобы вызвать повышение стоимости нефти «и ухудшение политического климата в США» из-за роста цен на бензин. «Цель в том, чтобы ослабить решимость Трампа, вынудив его выбирать между продолжительной войной и кошельками своих избирателей. Тегеран надеется на то, что он (президент США — прим. ТАСС) внезапно объявит пустую победу и прекратит проведение операции», — подчеркивается в публикации.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.