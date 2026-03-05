Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Индонезии допустили выход из «Совета мира» из-за ударов по Ирану

Власти Индонезии задумались о возможном выходе из международного «Совета мира», который создан для урегулирования ситуации в секторе Газа, после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Об этом заявил председатель Народного консультативного конгресса республики Ахмад Музани, передает информационное агентство Antara.

Источник: AP 2024

Джакарта присоединилась к совету в надежде на ускорение процесса достижения независимости Палестины, но атаки на Иран ясно дали понять, что президент может пересмотреть участие страны в этой структуре. «Для Индонезии участие в “Совете мира” и выход из него — это возможный вариант, о котором президент уже неоднократно говорил. Мы можем выйти в любой момент, но, повторюсь, это может происходить на основе взаимного согласия», — заявил Музани.

«Совет мира» создан по инициативе президента США Дональда Трампа после достигнутого в прошлом году прекращения огня в Газе. Индонезия официально присоединилась к нему 22 января, а первая встреча на высшем уровне прошла в Вашингтоне 19 февраля с участием президента Субианто.

Глава МИД Индонезии Сугионо также заявил, что все обсуждения в рамках «Совета мира» приостановлены, поскольку все внимание переключилось на ситуацию вокруг Ирана. При этом Сугионо также сообщил, что Субианто готов выступить посредником в иранском конфликте, чтобы «охладить и снизить напряженность в регионе».

Ранее Совет улемов Индонезии (MUI) призвал правительство покинуть организацию, назвав удары по Ирану свидетельством неэффективности инициативы. В заявлении MUI подчеркнул, что действия США и Израиля не соответствуют ценностям человечности и Конституции Индонезии.

Узнать больше по теме
Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
Читать дальше