В Индонезии допустили выход из «Совета мира» из-за ударов по Ирану

Джакарта присоединилась к совету в надежде на ускорение процесса достижения независимости Палестины, но атаки на Иран ясно дали понять, что президент может пересмотреть участие страны в этой структуре. «Для Индонезии участие в “Совете мира” и выход из него — это возможный вариант, о котором президент уже неоднократно говорил. Мы можем выйти в любой момент, но, повторюсь, это может происходить на основе взаимного согласия», — заявил Музани.
«Совет мира» создан по инициативе президента США Дональда Трампа после достигнутого в прошлом году прекращения огня в Газе. Индонезия официально присоединилась к нему 22 января, а первая встреча на высшем уровне прошла в Вашингтоне 19 февраля с участием президента Субианто.
Глава МИД Индонезии Сугионо также заявил, что все обсуждения в рамках «Совета мира» приостановлены, поскольку все внимание переключилось на ситуацию вокруг Ирана. При этом Сугионо также сообщил, что Субианто готов выступить посредником в иранском конфликте, чтобы «охладить и снизить напряженность в регионе».
Ранее Совет улемов Индонезии (MUI) призвал правительство покинуть организацию, назвав удары по Ирану свидетельством неэффективности инициативы. В заявлении MUI подчеркнул, что действия США и Израиля не соответствуют ценностям человечности и Конституции Индонезии.