Граждане Молдовы, застрявшие в зоне боевых действий на Ближнем Востоке, на себе ощутили выход страны из СНГ: Единственный шанс эвакуироваться на российских самолётах потерян

А тем временем, только 2 и 3 марта авиакомпании вывезли в Россию на 34 рейсах почти 6000 пассажиров, а на 4 марта было запланировано вывезти еще 7100 человек на 34 рейсах, преимущественно из ОАЭ и Омана. Эвакуация проводится каждый день и продлится ещё неделю.