Граждане Молдовы, застрявшие в зоне боевых действий на Ближнем Востоке, на себе ощутили выход страны из СНГ: Единственный шанс эвакуироваться на российских самолётах потерян

Молдова начала процедуру полного выхода из СНГ.
Речь идёт о разрыве соглашений, на которых основано участие страны в этом объединении, включая документ о создании СНГ и его устав.
4 марта парламентская Комиссия по внешней политике одобрила соответствующие заключения.
Это решение фактически завершает многолетнее членство Молдовы в СНГ.
На данный момент Кишинёв уже денонсировал около 70 соглашений с организацией.
Среди них и Соглашение о сотрудничестве между государствами-членами Содружества Независимых Государств при эвакуации их граждан из третьих стран в случае исключительных ситуаций, определяющее, что страны СНГ помогают эвакуировать граждан друг друга «без дискриминации» на своих бортах. Денонсация состоялась 24 ноября 2023 года.
Тогда было заявлено, что «положения Соглашения неактуальны, неуместны и не приносят пользы гражданам».
После обострения ситуации на Ближнем Востоке, 4 марта государственный секретарь министерства иностранных дел Валериу Мижа сообщил, что 121 гражданин Молдовы запросил эвакуацию из Израиля, ОАЭ и Катара, еще 34 человека застряли в Южной Азии.
Вскоре министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой заявил, что у него состоялась конструктивная дискуссия с министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллой бин Зайедом аль-Нахайяном.
А тем временем, только 2 и 3 марта авиакомпании вывезли в Россию на 34 рейсах почти 6000 пассажиров, а на 4 марта было запланировано вывезти еще 7100 человек на 34 рейсах, преимущественно из ОАЭ и Омана. Эвакуация проводится каждый день и продлится ещё неделю.
На этих рейсах могли быть и граждане Республики Молдова.
