WP: США предложили военную поддержку курдам при согласии выступить против Ирана

По словам ее источников, американский лидер Дональд Трамп в состоявшихся на этой неделе телефонных разговорах с лидерами курдов предложил обеспечить их силам поддержку со стороны американских вооруженных сил, в том числе прикрытие с воздуха. Американская сторона добивается того, чтобы упомянутые формирования попытались взять под контроль часть территории на западе Ирана.
«Он сказал нам, что курды должны выбрать сторону в этой битве: либо они с Америкой и Израилем, либо с Ираном», — отметил курдский источник издания.
Американский портал Axios ранее выступил с утверждением, что ряд курдских формирований проводит подготовку к возможному началу наступательной операции против властей Ирана при поддержке разведслужб США и Израиля. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ранее в среду на регулярном брифинге для журналистов сообщила, что американский президент Дональд Трамп недавно разговаривал с лидерами курдских формирований. Как заверила Ливитт, Вашингтон не планирует использовать силы курдов против властей Ирана.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.