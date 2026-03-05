ТАСС: Турция вызвала посла Ирана из-за ракеты, сбитой у границы

Турция вызвала посла Ирана после того, как рядом с ее территорией была сбита баллистическая ракета, предположительно, запущенная из Ирана. По данным The New York Times, целью ракеты могла быть американская авиабаза Инджирлик. Генсек НАТО Марк Рютте в связи с этим допустил возможность применения 5-й статьи договора о коллективной обороне альянса против Ирана. В Тегеране отвергли обвинения и назвали свои отношения с Анкарой дружескими.