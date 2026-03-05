Эксперт раскрыл, какое вооружение из СССР и России есть у Ирана

«Если по подводным лодкам, то у них 20 подводных лодок. Тяжелых, типа “Варшавянки”, если я не ошибаюсь, пять. Остальные там различные. Но они старенькие. Есть самолеты МиГ-29, Су-35. Небольшое количество. Есть средства противовоздушной обороны С-300 и “Бук”», — уточнил собеседник «Ленты.ру».
Эксперт добавил, что Иран может иметь танки Т-72, а также переносные ракетные комплексы «Игла». Кроме того, военнослужащие иранских вооруженных сил используют автоматы Калашникова.
Ранее сообщалось о применении Ираном новой сверхтяжелой ракеты «Хорремшахр 4». По данным иранской гостелерадиокомпании IRIB, она была запущена в сторону Израиля.