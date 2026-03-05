Ричмонд
Эксперт раскрыл, какое вооружение из СССР и России есть у Ирана

У Исламской Республики на вооружении стоят советские подводные лодки, самолеты МиГ-29 и Су-35, а также другая техника времен СССР. Об этом военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал «Ленте.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Если по подводным лодкам, то у них 20 подводных лодок. Тяжелых, типа “Варшавянки”, если я не ошибаюсь, пять. Остальные там различные. Но они старенькие. Есть самолеты МиГ-29, Су-35. Небольшое количество. Есть средства противовоздушной обороны С-300 и “Бук”», — уточнил собеседник «Ленты.ру».

Эксперт добавил, что Иран может иметь танки Т-72, а также переносные ракетные комплексы «Игла». Кроме того, военнослужащие иранских вооруженных сил используют автоматы Калашникова.

Ранее сообщалось о применении Ираном новой сверхтяжелой ракеты «Хорремшахр 4». По данным иранской гостелерадиокомпании IRIB, она была запущена в сторону Израиля.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
