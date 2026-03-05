Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко пообещал защитить белорусских женщин, если их обидят

МИНСК, 5 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии вручения государственных наград в преддверии 8 марта предложил женщинам обращаться к нему, если их кто-то обидит, и пообещал обязательно отреагировать.

Источник: Пресс-служба президента Республики Беларусь

Фрагмент церемонии опубликовал близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого».

«Счастливых вам праздников. И если хоть один мужик вас обидит в эти дни, найдите возможность — ну у нас же TikTok есть, каждое утро читаю, иногда до смешного доходит, — но если кто-то обидит вас, напишите мне. Я обязательно отреагирую», — сказал президент.

По словам Лукашенко, раньше его возьмет на контроль глава администрации президента Дмитрий Крутой.

Выступая на церемонии, глава государства сказал, что белорусские женщины едины в стремлении сделать любимую страну лучше и счастливее. Он отметил увеличение числа многодетных семей в Белоруссии — за пять лет их стало на 15% больше, троих и более малышей воспитывают 120 тысяч семейных пар, и призвал брать с них пример, «если здоровье позволяет».

Президент объявил 2026 год в Белоруссии Годом женщин.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше