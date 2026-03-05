Лукашенко пообещал защитить белорусских женщин, если их обидят

Фрагмент церемонии опубликовал близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого».
«Счастливых вам праздников. И если хоть один мужик вас обидит в эти дни, найдите возможность — ну у нас же TikTok есть, каждое утро читаю, иногда до смешного доходит, — но если кто-то обидит вас, напишите мне. Я обязательно отреагирую», — сказал президент.
По словам Лукашенко, раньше его возьмет на контроль глава администрации президента Дмитрий Крутой.
Выступая на церемонии, глава государства сказал, что белорусские женщины едины в стремлении сделать любимую страну лучше и счастливее. Он отметил увеличение числа многодетных семей в Белоруссии — за пять лет их стало на 15% больше, троих и более малышей воспитывают 120 тысяч семейных пар, и призвал брать с них пример, «если здоровье позволяет».
Президент объявил 2026 год в Белоруссии Годом женщин.