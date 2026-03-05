Полковник Ходаренок: США проведут десантную операцию по захвату Ормузского пролива

Отказ Ирана пропускать через Ормузский пролив торговые суда и военные корабли «стран-противников» вынудит США начать операцию по захвату контроля над морским путем, уверен военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок. Как именно американские войска могут овладеть проливом — в нашем материале.
Есть основания полагать, что в ближайшее время Соединенные Штаты проведут операцию по овладению Ормузским проливом и установят свой контроль над одним из самых важных морских путей в мире. К этому Вашингтон императивно побуждает складывающаяся обстановка.
С одной стороны, Иран якобы не закрывает пролив и продолжает взаимодействие с судами разных государств. С другой стороны, Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявляет, что не пропустит через пролив суда США, Израиля и европейских стран, и продолжает атаковать танкеры в акваториях Персидского и Оманского заливов.
Однако позволить Ирану хотя бы частично устанавливать правила прохода торговых судов через этот стратегически важный водный путь, через который поставляются до трети сжиженного природного газа и почти четверть потребляемой в мире нефти, Соединенные Штаты и их союзники решительно не могут.
А это говорит только об одном: ~ВМС и Морская пехота США неизбежно овладеют проливной зоной~. И удивительно, что подобную операцию командование американской армии не провело с первых минут «Эпической ярости».
Как будут действовать США.
В этих целях, ~скорее всего, будет проведена морская десантная операция~. Задача — овладеть островными территориями в зоне Ормузского пролива, важными районами побережья Ирана, военно-морскими и авиационными базами в этом районе и другими важными оперативно-стратегическими объектами Исламской Республики. В первую очередь ВС США необходимо уничтожить стартовые позиции подразделений береговых ракетных войск Ирана и пункты базирования безэкипажных катеров.
Морская пехота США в этой операции должна овладеть участками обороны побережья, создать общий плацдарм высадки и разгромить части и соединения противодесантной обороны ВС Ирана. ~В дальнейшем общая глубина операции на суше может составить не менее 70−80 км~. На отвоеванных островах и участках побережья Ирана могут быть размещены подразделения и части, оснащенные ракетами Precision Strike Missile (PrSM) с дальностью стрельбы 500 км.
Для успешного проведения подобной морской десантной операции ВС США должны завоевать полное господство в воздухе и на море — и это уже, по большому счету, сделано. ПВО и авиация Ирана либо уничтожены, либо парализованы. А большинство боевых кораблей ВМС Исламской Республики уже находятся на морском дне.
Первый со времен Второй мировой войны.
В этом плане более чем показательна судьба иранского фрегата IRIS Dena (1500 тонн водоизмещения). Корабль ВМС Ирана, введенный в боевой состав флота в 2021 году, был торпедирован и потоплен подводной лодкой ВМС США в Индийском океане 4 марта 2026 года, примерно в 40 морских милях к югу от Галле, Шри-Ланка. Министерство обороны США позже подтвердило, что атака была произведена с использованием торпеды Mark 48. Нельзя исключать, что торпеду запустили из аппарата многоцелевой атомной подводной лодки класса «Вирджиния».
Торпеды Gould Mark 48 разработаны для поражения надводных целей и подводных лодок. Mk 48 самостоятельно осуществляет поиск, захват и атаку цели. Скорость торпеды составляет 55 узлов, радиус боевого применения — до 50 км. Вес боевой части — почти 300 кг.
Потопление IRIS Dena — первый признанный случай потопления подводной лодкой вражеского надводного судна со времен поражения ARA General Belgrano и ~первое торпедирование корабля подводной лодкой ВМС США со времен Второй мировой войны~.
Никаким другим образом, кроме как проведением морской десантной операции, в полном объеме перехватить у Ирана контроль над Ормузским проливом у Соединенных Штатов не получится. Поэтому ее начало, скорее всего, лишь вопрос времени.
