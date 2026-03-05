Полковник Ходаренок: США проведут десантную операцию по захвату Ормузского пролива

В этом плане более чем показательна судьба иранского фрегата IRIS Dena (1500 тонн водоизмещения). Корабль ВМС Ирана, введенный в боевой состав флота в 2021 году, был торпедирован и потоплен подводной лодкой ВМС США в Индийском океане 4 марта 2026 года, примерно в 40 морских милях к югу от Галле, Шри-Ланка. Министерство обороны США позже подтвердило, что атака была произведена с использованием торпеды Mark 48. Нельзя исключать, что торпеду запустили из аппарата многоцелевой атомной подводной лодки класса «Вирджиния».