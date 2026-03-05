Ричмонд
Алиев поручил армии Азербайджана принять ответные меры после атаки Ирана

БАКУ, 5 мар — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооруженным силам республики поручено осуществить ответные меры после атаки Ирана по территории Нахичевани.

Источник: © РИА Новости

«Мы не смиримся с этим безосновательным террористическим актом, агрессией, совершенными против Азербайджана. Нашим вооруженным силам поручено подготовить и осуществить ответные меры», — сказал Алиев на заседании совбеза республики.

По его словам, это уже не первый раз, когда Иран «осуществляет террористические акты против Азербайджана и азербайджанцев».

Ранее в четверг МИД Азербайджана сообщил, что с территории Ирана по Нахичеванской автономной республике были осуществлены атаки дронов, пострадали четыре человека.

