Испания опровергла слова Рютте о массовой поддержке ударов по Ирану

В этот же день генсек НАТО заявил о сложности оценки итогов кампании США против Ирана. При этом он выразил уверенность в широком согласии относительно того, что в будущем Иран не должен иметь возможности представлять угрозу для соседей, Израиля, Ближнего Востока и Европы через террористическую деятельность.