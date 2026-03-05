Испания опровергла слова Рютте о массовой поддержке ударов по Ирану

«Испания не разделяет его мнения», — приводит слова Роблес газета Politico.
При этом она отметила, что отказ от прямого участия в ударах по Тегерану не делает Мадрид менее значимым партнером для альянса. В качестве доказательства надежности Испании министр привела примеры реального вклада в общую безопасность.
Роблес напомнила, что Испанские расчеты Patriot перехватили иранскую ракету в небе над Турцией, а фрегат «Кристобаль Колон» был направлен на защиту Кипра от атак беспилотников.
В этот же день генсек НАТО заявил о сложности оценки итогов кампании США против Ирана. При этом он выразил уверенность в широком согласии относительно того, что в будущем Иран не должен иметь возможности представлять угрозу для соседей, Израиля, Ближнего Востока и Европы через террористическую деятельность.
Газета El Pais 2 марта сообщила, что Испания запретила Трампу использовать свои военные базы для нанесения ударов по Ирану. Мадрид официально отказался поддерживать американо-израильскую военную операцию. Таким образом Испания дистанцировалась от позиции Франции, Германии и Великобритании, выразивших готовность к наступательным действиям в ответ на атаки Тегерана в регионе Персидского залива и на Кипре.