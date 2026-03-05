Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Испания опровергла слова Рютте о массовой поддержке ударов по Ирану

Мадрид выступил с опровержением слов генсека НАТО Марка Рютте о том, что союзники по блоку массово поддерживают военную кампанию США против Ирана. Об этом 5 марта сообщила глава оборонного ведомства Испании Маргарита Роблес.

Источник: AP 2024

«Испания не разделяет его мнения», — приводит слова Роблес газета Politico.

При этом она отметила, что отказ от прямого участия в ударах по Тегерану не делает Мадрид менее значимым партнером для альянса. В качестве доказательства надежности Испании министр привела примеры реального вклада в общую безопасность.

Роблес напомнила, что Испанские расчеты Patriot перехватили иранскую ракету в небе над Турцией, а фрегат «Кристобаль Колон» был направлен на защиту Кипра от атак беспилотников.

Кроме того, испанские власти официально отказали США в использовании своих военных баз для проведения операций против Ирана, сделав акцент на защите государственного суверенитета и принципах многостороннего сотрудничества.

В этот же день генсек НАТО заявил о сложности оценки итогов кампании США против Ирана. При этом он выразил уверенность в широком согласии относительно того, что в будущем Иран не должен иметь возможности представлять угрозу для соседей, Израиля, Ближнего Востока и Европы через террористическую деятельность.

Газета El Pais 2 марта сообщила, что Испания запретила Трампу использовать свои военные базы для нанесения ударов по Ирану. Мадрид официально отказался поддерживать американо-израильскую военную операцию. Таким образом Испания дистанцировалась от позиции Франции, Германии и Великобритании, выразивших готовность к наступательным действиям в ответ на атаки Тегерана в регионе Персидского залива и на Кипре.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше