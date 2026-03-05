Политолог предупредил о последствиях активации пятой статьи НАТО в конфликте с Ираном

Применение 5-й статьи НАТО подразумевает обеспечение коллективной безопасности, но по большому счету это приведет к вовлечению в конфликт стран-членов альянса. Поэтому пока никто спешит применять эту статью, поясняет политолог.
Страны НАТО понимают, что ее активация автоматически делает их объектами ответных действий со стороны Ирана. А он уже демонстрирует, что готов наносить ущерб союзникам США.
Пока территориальные рамки конфликта ограничены Ближним Востоком, но в случае вмешательства НАТО география может измениться, и масштаб ответа Ирана предсказать никто не берется.
Пятибратов считает, что заявления о применении 5-й статьи НАТО по большей части используются как элемент устрашения Ирана. Бенефициаром этой риторики также является Вашингтон. США ожидают от других государств альянса поддержки в своих начинаниях. Поэтому Трамп возмутился, когда Испания решила полностью удалиться из противостояния между Ираном и США, поясняет эксперт.
Сейчас происходят попытки втянуть в этот конфликт Турцию через 5-ю статью Турцию. Турция — член НАТО, страна, находящаяся в непосредственной близости от Ирана, обладающая довольно мощной армией. Конечно, если бы она вошла в конфликт, то она существенно укрепила бы позиции Соединенных Штатов и Израиля и 100% приблизила то, что они понимают под успехом в противостоянии с Ираном.
Перехват ракеты над Турцией натовской системой ПВО стал демонстрацией так называемой защиты альянса одного из своих членов, рассказывает Пятибратов. При этом аналитик отметил взвешенную позицию Анкары, которая заявила, что самостоятельно справится с обеспечением собственной безопасности. По его мнению, Турция не собирается вступать в непосредственный конфликт с Ираном, во всяком случае сейчас.
Активация 5-й статьи НАТО усугубит положение Ирана. Однако, как отмечает эксперт, победа США и союзников может обернуться проблемами для стран Евросоюза.
Европейцы понимают, что в случае разгрома Ирана, они могут столкнуться с тяжелейшим миграционным кризисом. А они с предыдущим своим до сих пор не справились. При этом на фоне миграционного кризиса существенно набирают популярность разного рода альтернативные политические движения. Они обращают внимание на неуспехи миграционной политики действующей власти. Если в Европе усилится миграционный кризис, то все нынешние политики, скорее всего, на ближайших электоральных циклах, просто потеряют свою власть.
Ранее в интервью телеканалу Newsmax генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс готов к возможному задействованию статьи о коллективной обороне против Ирана.