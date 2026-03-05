Политолог предупредил о последствиях активации пятой статьи НАТО в конфликте с Ираном

Европейцы понимают, что в случае разгрома Ирана, они могут столкнуться с тяжелейшим миграционным кризисом. А они с предыдущим своим до сих пор не справились. При этом на фоне миграционного кризиса существенно набирают популярность разного рода альтернативные политические движения. Они обращают внимание на неуспехи миграционной политики действующей власти. Если в Европе усилится миграционный кризис, то все нынешние политики, скорее всего, на ближайших электоральных циклах, просто потеряют свою власть.