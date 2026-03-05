Орбан: Венгрия силой заставит Украину возобновить работу нефтепровода «Дружба»

В то же время он пояснил, что имеет в виду «не военную силу, а политические и финансовые инструменты», с помощью которых на Украину будет оказано давление. «Она должна возобновить работу нефтепровода “Дружба” и выполнить свои обязательства в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом. Украина не должна препятствовать энергоснабжению какой-либо страны ЕС. Мы добьемся своего. Это битва, которой нам не следует бояться», — заверил премьер.