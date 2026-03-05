Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан: Венгрия силой заставит Украину возобновить работу нефтепровода «Дружба»

БУДАПЕШТ, 5 марта. /ТАСС/. Венгрия не пойдет ни на какие компромиссы с Украиной и силой добьется от нее возобновления транзита нефти из России по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Торгово-промышленной палате страны.

Источник: Reuters

Он подчеркнул, что его правительство по-прежнему будет требовать от Владимира Зеленского прекратить нефтяную блокаду Венгрии, которая введена по политическим причинам, и рассматривает это как «битву с Украиной». «Мы победим, и мы победим с помощью силы. Мы добьемся этого не сделками, соглашениями или компромиссами, а силой», — сказал Орбан.

В то же время он пояснил, что имеет в виду «не военную силу, а политические и финансовые инструменты», с помощью которых на Украину будет оказано давление. «Она должна возобновить работу нефтепровода “Дружба” и выполнить свои обязательства в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом. Украина не должна препятствовать энергоснабжению какой-либо страны ЕС. Мы добьемся своего. Это битва, которой нам не следует бояться», — заверил премьер.

Российская нефть не поступает в Венгрию с 27 января. Будапешт уже заявлял, что трубопровод пригоден к работе и Киев блокирует его исключительно по политическим причинам. В связи с этим Венгрия приняла ответные меры, перестав снабжать Украину дизельным топливом и не разрешив ЕС выделить ей «военный кредит» на €90 млрд. Правительство предупредило, что Венгрия не поддержит никакие решения Евросоюза в пользу Украины до тех пор, пока не возобновится транзит российской нефти по «Дружбе».

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше