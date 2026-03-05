Орбан: Венгрия силой заставит Украину возобновить работу нефтепровода «Дружба»

Он подчеркнул, что его правительство по-прежнему будет требовать от Владимира Зеленского прекратить нефтяную блокаду Венгрии, которая введена по политическим причинам, и рассматривает это как «битву с Украиной». «Мы победим, и мы победим с помощью силы. Мы добьемся этого не сделками, соглашениями или компромиссами, а силой», — сказал Орбан.
В то же время он пояснил, что имеет в виду «не военную силу, а политические и финансовые инструменты», с помощью которых на Украину будет оказано давление. «Она должна возобновить работу нефтепровода “Дружба” и выполнить свои обязательства в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом. Украина не должна препятствовать энергоснабжению какой-либо страны ЕС. Мы добьемся своего. Это битва, которой нам не следует бояться», — заверил премьер.
Российская нефть не поступает в Венгрию с 27 января. Будапешт уже заявлял, что трубопровод пригоден к работе и Киев блокирует его исключительно по политическим причинам. В связи с этим Венгрия приняла ответные меры, перестав снабжать Украину дизельным топливом и не разрешив ЕС выделить ей «военный кредит» на €90 млрд. Правительство предупредило, что Венгрия не поддержит никакие решения Евросоюза в пользу Украины до тех пор, пока не возобновится транзит российской нефти по «Дружбе».