10 приоритетных направлений работы назвал Бочаров на конференции «ЕР»

Губернатор Андрей Бочаров принял 5 марта участие в конференции реготделения «Единой России».
Глава региона охарактеризовал ситуацию в области как стабильную. Но отметил, что проблем и нерешенных вопросов еще немало.
Главной задачей губернатор назвал всестороннюю поддержку и содействие главе российского государства Владимиру Путину.
На второе место он поставил реализацию нацпроектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области и ее муниципалитетов. Особое внимание при этом должно уделяться созданию современной туристической сферы, развитию инфраструктуры, внедрению современных технологий и ряду других направлений.
На третьем месте — синхронизация мероприятий народной программы «Единой России» с планами развития региона.
На четвертом — решение демографической задачи и поддержки института семьи.
«Многодетная семья должна стать правилом, а не исключением», — подчеркнул губернатор.
Пятое место отведено развитию науки и системы профобразования.
Шестое — сохранению и укреплению межнационального и межконфессионального мира и согласия.
В-седьмых, глава региона упомянул дальнейшее совершенствование систем соцподдержки и медицинского обслуживания.
В-восьмых, — поддержку молодежи и развитие молодежного движения.
На девятом месте — продолжение формирования кадрового резерва региона.
На десятом — патриотическое воспитание.
«Продвигаясь в решении задач приоритетных направлений, нам необходимо находиться в постоянном диалоге с жителями региона, иметь обратную связь с общественно-политическими силами и возможность довести до общественности позицию партии», — отметил Андрей Бочаров.
