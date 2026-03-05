Ричмонд
10 приоритетных направлений работы назвал Бочаров на конференции «ЕР»

Главной задачей губернатор обозначил всестороннюю поддержку и содействие главе российского государства Владимиру Путину.

Губернатор Андрей Бочаров принял 5 марта участие в конференции реготделения «Единой России».

Глава региона охарактеризовал ситуацию в области как стабильную. Но отметил, что проблем и нерешенных вопросов еще немало.

Главной задачей губернатор назвал всестороннюю поддержку и содействие главе российского государства Владимиру Путину.

На второе место он поставил реализацию нацпроектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области и ее муниципалитетов. Особое внимание при этом должно уделяться созданию современной туристической сферы, развитию инфраструктуры, внедрению современных технологий и ряду других направлений.

На третьем месте — синхронизация мероприятий народной программы «Единой России» с планами развития региона.

На четвертом — решение демографической задачи и поддержки института семьи.

«Многодетная семья должна стать правилом, а не исключением», — подчеркнул губернатор.

Пятое место отведено развитию науки и системы профобразования.

Шестое — сохранению и укреплению межнационального и межконфессионального мира и согласия.

В-седьмых, глава региона упомянул дальнейшее совершенствование систем соцподдержки и медицинского обслуживания.

В-восьмых, — поддержку молодежи и развитие молодежного движения.

На девятом месте — продолжение формирования кадрового резерва региона.

На десятом — патриотическое воспитание.

«Продвигаясь в решении задач приоритетных направлений, нам необходимо находиться в постоянном диалоге с жителями региона, иметь обратную связь с общественно-политическими силами и возможность довести до общественности позицию партии», — отметил Андрей Бочаров.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что губернатор Андрей Бочаров удостоен ордена преподобного Сергия Радонежского.

