Лукашенко помиловал 18 человек

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявили, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности, в Польшу, Литву, и оттуда ведут свою деятельность.