Эксперт объяснил, почему РФ требует регулирования Starlink на мировом уровне

По словам эксперта, Россия стремится к соблюдению международного законодательства, а не требует отключения спутников для одной страны и включения их для другой. Собеседник NEWS.ru уточнил, что США принимают решения по принципу «нравится — не нравится», поэтому американские спутниковые компании самовольно определяют пользователей своих услуг.
«Это весьма печально, ведь Starlink сейчас используется ВСУ практически как оружие. В общем-то, в космосе сейчас, откровенно говоря, полный бардак. Поэтому, даже если международного регулирования добиться сложно, об этой ситуации надо говорить, надо выражать свою позицию», — добавил Дандыкин.
Он подчеркнул, что Запад интерпретирует законы исходя из своих интересов, игнорируя международное право. Эксперт отметил, что дискриминации в области связи подвергается не только Россия, но и другие страны, в том числе Иран. Дандыкин подчеркнул, что политика двойных стандартов в итоге негативным образом скажется на западных странах.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что артиллерия в зоне СВО успешно действует без Starlink. Передача видео и координация работы артиллерийских расчетов ведется с применением штатных средств связи.