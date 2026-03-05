Алиев: Азербайджан привел армию в готовность после атаки БПЛА Ирана

Беспилотники, прилетевшие с территории Ирана, атаковали Нахичеванскую автономную республику Азербайджана: один дрон врезался в терминал аэропорта, другой упал рядом со школой. По данным властей, пострадали как минимум четыре человека. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о приведении армии в режим полной боеготовности. Баку обвинил Тегеран в нарушении международного права и вызвал иранского посла для объяснений. Иранские власти заявили, что не причастны к инциденту и считают, что за атакой может стоять Израиль.