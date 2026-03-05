Ричмонд
В Госдуме назвали главные опасения Зеленского из-за войны в Иране

Украинский лидер Владимир Зеленский предполагает, что противостояние США с Ираном станет причиной сокращения финансовой и военной помощи Киеву. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Депутат уточнил, что смещение фокуса внимания мировой общественности с Украины на Ближний Восток могло вызвать опасения Зеленского по ряду причин.

«Первая — сегодня украинский кризис отойдет на второй план. Для него это будет крайне тяжело, потому что все его постоянные поездки, общение с лидерами европейских стран придавали очередные шаги в сторону получения денег и оружия», — объяснил собеседник NEWS.ru.

Он напомнил, что глава киевского режима на протяжении всего конфликта с Москвой старается поддерживать напряженность в Евросоюзе, утверждая, что Украина защищает весь мир от РФ.

Парламентарий добавил, что война на Ближнем Востоке может привести к экономическому кризису в Европе и в мире, а значит, выделение Украине даже уже обещанных траншей окажется под вопросом. Алексей Чепа также отметил, что противостояние американцев, израильтян и иранцев станет причиной отказа от поставок оружия Киеву — Вашингтон будет использовать вооружения самостоятельно.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы к переговорам по разрешению украинского кризиса. По его словам, Россия видит, что переговорный процесс в некоторых случаях становится прикрытием для недружественных действий.

