В Госдуме назвали главные опасения Зеленского из-за войны в Иране

Парламентарий добавил, что война на Ближнем Востоке может привести к экономическому кризису в Европе и в мире, а значит, выделение Украине даже уже обещанных траншей окажется под вопросом. Алексей Чепа также отметил, что противостояние американцев, израильтян и иранцев станет причиной отказа от поставок оружия Киеву — Вашингтон будет использовать вооружения самостоятельно.