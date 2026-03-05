Песков: Россия не может повлиять на конфликт на Ближнем Востоке

«Способны ли мы остановить эту войну? Нет, не способны. Ее может остановить тот, кто ее начал. Что они, с нашей точки зрения, должны сделать», — сказал Песков в комментарии «Вестям». По его словам, сейчас Россия старается минимизировать последствия конфликта на Ближнем Востоке для своей экономики. «Мы должны, наверное, обеспечивать для себя выгоду там, где это возможно, как бы цинично это ни звучало», — добавил пресс-секретарь.