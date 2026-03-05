Ричмонд
Путин предупредил об опасности зарубежных средств связи для российских военных

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Те способы коммуникации на фронте, которые не контролируются Россией, могут быть напрямую опасны для военнослужащих. Это отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с российскими женщинами в преддверии 8 Марта. Глава государства обсудил вопросы, в частности, ограничения Telegram с женщиной — военным связистом Ириной Годуновой.

Источник: AP 2024

«Вы тоже согласны с мнением, что использование тех систем связи, которые не являются нашими и не подконтрольны, представляют опасность для личного состава? — поинтересовался глава государства. — Вот специальные виды связи Минобороны, они работают?».

Узнав, что такой способ коммуникации эффективен, верховный главнокомандующий дал оценку: «Хорошо». И вновь повторил: «Использование тех видов связи, которые нами не контролируются, представляют опасность для личного состава».

Годунова рассказала, что Telegram использовался на фронте, но это «вражеский вид связи». «Нам нужно что-то разработать такое свое, улучшить», — добавила она.

Путин также напомнил об отключении для россиян Starlink. «То, чем противник пользовался до сих пор, когда вы использовали соответствующие технические возможности, которые напрямую нам не принадлежали», — заметил глава государства.