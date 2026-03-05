Путин предупредил об опасности зарубежных средств связи для российских военных

«Вы тоже согласны с мнением, что использование тех систем связи, которые не являются нашими и не подконтрольны, представляют опасность для личного состава? — поинтересовался глава государства. — Вот специальные виды связи Минобороны, они работают?».
Узнав, что такой способ коммуникации эффективен, верховный главнокомандующий дал оценку: «Хорошо». И вновь повторил: «Использование тех видов связи, которые нами не контролируются, представляют опасность для личного состава».
Годунова рассказала, что Telegram использовался на фронте, но это «вражеский вид связи». «Нам нужно что-то разработать такое свое, улучшить», — добавила она.
Путин также напомнил об отключении для россиян Starlink. «То, чем противник пользовался до сих пор, когда вы использовали соответствующие технические возможности, которые напрямую нам не принадлежали», — заметил глава государства.