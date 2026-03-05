Путин предупредил об опасности зарубежных средств связи для российских военных

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Те способы коммуникации на фронте, которые не контролируются Россией, могут быть напрямую опасны для военнослужащих. Это отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с российскими женщинами в преддверии 8 Марта. Глава государства обсудил вопросы, в частности, ограничения Telegram с женщиной — военным связистом Ириной Годуновой.