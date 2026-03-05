Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

JPost: Франция отговаривает Израиль от вторжения в Ливан

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 марта. /ТАСС/. Франция в контактах с Израилем предостерегла еврейское государство от проведения наземной операции в Ливане, сообщила газета The Jerusalem Post.

Источник: Reuters

По сведениям ее источников, французские чиновники высокого ранга пытались убедить израильских собеседников в том, что наземная операция в Ливане подорвет легитимность действий самого ливанского правительства против «Хезболлах» и даже может привести к росту популярности шиитского движения.

«Среди ливанской общественности есть сильное неприятие действий “Хезболлах”, втягивающих страну в войну, которую люди не хотят», — приводит газета слова французских чиновников. Израильская наземная операция в Ливане, опасаются во Франции, может вызвать обратный эффект, указывает The Jerusalem Post. Это поставило бы под сомнение сложившийся в Ливане консенсус о необходимости разоружения «Хезболлах», отмечает издание.

В ночь на 2 марта север Израиля подвергся обстрелу со стороны Ливана. Ответственность взяло на себя движение «Хезболлах», заявив, что ракеты по израильской территории были выпущены в ответ на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Вслед за этим ВВС Израиля начали наносить массированные удары по ливанской территории. Позднее начальник Генштаба израильской армии Эяль Замир объявил о начале наступательной операции против «Хезболлах», которая, по его словам, может длиться «долгие дни».

Узнать больше по теме
«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
Читать дальше