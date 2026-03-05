JPost: Франция отговаривает Израиль от вторжения в Ливан

По сведениям ее источников, французские чиновники высокого ранга пытались убедить израильских собеседников в том, что наземная операция в Ливане подорвет легитимность действий самого ливанского правительства против «Хезболлах» и даже может привести к росту популярности шиитского движения.
«Среди ливанской общественности есть сильное неприятие действий “Хезболлах”, втягивающих страну в войну, которую люди не хотят», — приводит газета слова французских чиновников. Израильская наземная операция в Ливане, опасаются во Франции, может вызвать обратный эффект, указывает The Jerusalem Post. Это поставило бы под сомнение сложившийся в Ливане консенсус о необходимости разоружения «Хезболлах», отмечает издание.
В ночь на 2 марта север Израиля подвергся обстрелу со стороны Ливана. Ответственность взяло на себя движение «Хезболлах», заявив, что ракеты по израильской территории были выпущены в ответ на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Вслед за этим ВВС Израиля начали наносить массированные удары по ливанской территории. Позднее начальник Генштаба израильской армии Эяль Замир объявил о начале наступательной операции против «Хезболлах», которая, по его словам, может длиться «долгие дни».