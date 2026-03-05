Хегсет заявил, что США будут бороться с вмешательством в дела стран Запада

«Мы хотим предотвратить угрозы со стороны внешних держав… В этом и заключается суть доктрины Монро. Никакая внешняя держава не должна вмешиваться в дела этого полушария — это должен быть регион сильных и суверенных государств», — сказал Хегсет на первой общеамериканской конференции по борьбе с картелями, проходящей в Южном командовании США во Флориде.