Хегсет заявил, что США будут бороться с вмешательством в дела стран Запада

ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США намерены бороться с вмешательством внешних сил в дела стран Западного полушария.

Источник: Reuters

«Мы хотим предотвратить угрозы со стороны внешних держав… В этом и заключается суть доктрины Монро. Никакая внешняя держава не должна вмешиваться в дела этого полушария — это должен быть регион сильных и суверенных государств», — сказал Хегсет на первой общеамериканской конференции по борьбе с картелями, проходящей в Южном командовании США во Флориде.

Министр войны США также отметил, что во время второго срока президента Дональда Трампа Вашингтон вернулся к изоляционистской доктрине Монро, назвав новые внешнеполитические подходы Белого дома доктриной «Донро».

«Президент Трамп восстановил доктрину Монро, трамповскую версию доктрины Монро, или, если хотите, можете просто назвать ее доктриной Донро», — сказал чиновник.

Конференция по борьбе с картелями проходит на фоне продолжающейся волны насилия со стороны наркогруппировок в Мексике.

Минобороны Мексики 22 февраля сообщило о проведении операции по захвату главаря картеля «Новое поколение Халиско» Рубена Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо, который в результате скончался от полученных ранений во время его транспортировки в Мехико. После в десятках городов и муниципалитетов последовали поджоги автомобилей, блокады на дорогах и нападения на силовиков.

