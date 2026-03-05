«Каждое утро читаю». Лукашенко сказал белорускам жаловаться ему в TikTok, если их обидит «хоть один мужик»

5 марта во время вручения государственных наград в честь Дня женщин президент Александр Лукашенко сказал белорускам жаловаться ему в TikTok, если их обидит «хоть один мужик». Видеофрагмент со словами главы республики появился в телеграм-канале «Пул Первого».
Отметив на мероприятии тех, с кого белорусам нужно брать пример, а также назвав общую цель белорусских женщин, Лукашенко обратился к присутствующим во Дворце независимости представительницам прекрасного пола:
«Счастливых вам праздников. И если хоть один мужик вас обидит в эти дни, найдите возможность — ну, у нас же TikTok есть, каждое утро читаю. Иногда до смешного доходит… Но если кто-то обидит вас, напишите мне. Я обязательно отреагирую. А Дмитрий Николаевич (Крутой. — Ред.), глава Администрации (президента Беларуси. — Ред.), он слышит это, он раньше меня возьмет на контроль».
