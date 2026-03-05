«Сын Хаменеи — слабак»: Трамп намерен лично выбрать главу Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении лично контролировать процесс выбора нового руководителя Ирана, категорически отвергая кандидатуру сына убитого духовного лидера страны. Глава Белого дома планирует повторить в Тегеране сценарий смены политического режима, ранее реализованный американскими военными в Венесуэле, сообщает издание Axios со ссылкой на телефонное интервью.
«Они теряют время. Сын Хаменеи — слабак. Я должен участвовать в назначении, как это было с Делси Родригес в Венесуэле», — заявил Дональд Трамп.
Американский лидер дал понять, что не допустит передачи власти 56-лентему Моджтабе Хаменеи, который считается главным претендентом на пост после гибели отца, верховного лидера Али Хаменеи. По словам президента, сохранение прежнего курса абсолютно недопустимо, так как это вынудит Соединенные Штаты вернуться к состоянию войны уже через пять лет.
В качестве успешного примера внешнего управления Трамп привел Венесуэлу, где после захвата Николаса Мадуро американскими силами к власти пришла вице-президент Делси Родригес, обеспечившая возобновление поставок нефти в США.
«Сын Хаменеи для меня неприемлем. Мы хотим видеть того, кто принесет в Иран гармонию и мир», — резюмировал президент США.
