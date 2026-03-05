Трамп счёл неприемлемой кандидатуру сына Хаменеи на пост верховного лидера Ирана

Напомним, что 28 февраля в результате совместного удара ВВС Израиля и США по резиденции духовного лидера Ирана погиб аятолла Али Хаменеи. Спустя два дня от полученных ранений скончалась его супруга Мансуре Ходжасте Багерзаде. В ответ на это Тегеран нанёс удары ракетами и беспилотниками по американским объектам на Ближнем Востоке. Ранее в СМИ появилась информация, что преемником Хаменеи стал его сын Моджтаба, который выжил при атаке, однако официального подтверждения эти данные пока не получили.