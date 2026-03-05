Трамп заявил о желании участвовать в выборе нового лидера Ирана

«В интервью порталу в четверг президент Трамп заявил, что ему необходимо лично участвовать в выборе следующего лидера Ирана — так же, как он это делал в Венесуэле», — сказано в материале.
Ранее телеканал Iran International передал, что новым верховным лидером Ирана может стать сын погибшего аятоллы Али Хаменеи — 56-летний Моджтаба.
По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, разведслужбы США внимательно следят за процессом избрания нового верховного лидера Ирана. Однако пока Вашингтон не предпринимает шагов и планирует выжидать.
