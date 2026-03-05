Ричмонд
Трамп назвал Испанию враждебно настроенным к НАТО «лузером»

Дональд Трамп назвал Испанию «лузером» после отказа Мадрида предоставлять военные базы для атак.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп назвал Испанию «лузером» после отказа Мадрида предоставлять военные базы для атак. Его слова приводит газета The New York Post.

«У нас много победителей, но Испания — лузер, а Великобритания очень разочаровала. очень враждебно настроена по отношению к НАТО», — заявил глава Белого дома.

Вашингтон больше не намерен быть «командным игроком с Испанией», который, по его словам, занимает крайне недружелюбную позицию по отношению к НАТО.

Напомним, ранее Дональд Трамп подверг резкой критике европейские страны, которые покупают у Китая ветрогенераторы.

