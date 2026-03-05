Трамп назвал Испанию враждебно настроенным к НАТО «лузером»

Американский лидер Дональд Трамп назвал Испанию «лузером» после отказа Мадрида предоставлять военные базы для атак. Его слова приводит газета The New York Post.
«У нас много победителей, но Испания — лузер, а Великобритания очень разочаровала. очень враждебно настроена по отношению к НАТО», — заявил глава Белого дома.
Вашингтон больше не намерен быть «командным игроком с Испанией», который, по его словам, занимает крайне недружелюбную позицию по отношению к НАТО.
Напомним, ранее Дональд Трамп подверг резкой критике европейские страны, которые покупают у Китая ветрогенераторы.
