Зеленский заявил, что нефтепровод «Дружба» может заработать лишь через полтора месяца

«Что касается сроков. Я бы его не восстанавливал. Но так как ЕС говорит, что €90 млрд [кредита] будут заблокированы, если Украина не начнёт восстанавливать трубопровод. Звучит такая информация [от “Нафтогаза”], что в течение месяца-полутора он может заработать, но это не значит, что будет восстановлено то, что было разрушено», — сказал он.