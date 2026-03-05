Ричмонд
Трамп представил «Закон о спасении Америки»: вот что в него входит

Дональд Трамп анонсировал закон о спасении США.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп представил «Закон о спасении Америки», который в ряде случаев запрещает почтовое голосование. Об этом республиканец сообщил в соцсети Truth Social.

«Никаких мужчин в женском* спорте. Никаких калечащих операций по смене пола* у детей без письменного согласия родителей», — говорится в публикации.

Согласно проекту, голосование по почте будет запрещено за исключением случаев болезни, инвалидности, поездок или военной службы. Также при личной явке на избирательный участок жители США должны будут предъявлять удостоверения личности и иметь подтверждение американского гражданства.

Как писал сайт KP.RU, 20 января 2025 года Дональд Трамп после принятия присяги в своей торжественной речи по случаю инаугурации объявил, что с этого момента США признают наличие только двух полов — мужского и женского.

* Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

