Сийярто высказался об угрозах Зеленского в адрес Орбана

Зеленский в четверг начал угрожать премьеру Венгрии встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины.
«Это за пределами всех границ: это Украина, эта украинская “культура”, этим человеком восхищаются в Брюсселе, эту страну хотят впустить в Евросоюз», — написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Он подчеркнул, что «никто не может угрожать Венгрии и венгерскому премьер-министру» или шантажировать Венгрию только потому, что Будапешт не хочет финансировать конфликт на Украине и платить более высокие цены за энергоносители из-за Киева.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.