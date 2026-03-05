Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пентагон хочет переманить украинских дроноделов на территорию США

Американские власти заинтересованы в переносе мощностей по выпуску беспилотников с Украины на свою территорию. С соответствующим заявлением выступил руководитель программ дронов Пентагона Трэвис Метц в ходе слушаний в сенатском комитете по вооружённым силам.

Источник: Life.ru

По словам представителя военного ведомства, одна из ключевых целей инициативы — переместить в США производства компаний, обладающих наиболее передовыми технологиями в этой сфере. Речь идёт о привлечении игроков мирового уровня.

Напомним, что к 2027 году Министерство обороны США планирует создать внушительный арсенал, насчитывающий сотни тысяч барражирующих боеприпасов. Для реализации этой стратегии к испытаниям уже привлекли 25 профильных фирм.

Среди участников программы оказались два украинских производителя — General Cherry и Ukrainian Defense Drone Tech. Их участие в проекте подтверждается документами ведомства, которые оказались в распоряжении журналистов.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше