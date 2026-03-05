Пентагон хочет переманить украинских дроноделов на территорию США

Американские власти заинтересованы в переносе мощностей по выпуску беспилотников с Украины на свою территорию. С соответствующим заявлением выступил руководитель программ дронов Пентагона Трэвис Метц в ходе слушаний в сенатском комитете по вооружённым силам.