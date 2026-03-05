Напомним, что ранее несколько стран Евросоюза пытались добиться от Украины разрешения на инспекцию нефтепровода «Дружба», однако Киев ответил категорическим отказом. Члены ЕС оказывали давление на украинские власти, чтобы те допустили инспекторов к трубопроводу, но все запросы были отклонены. В Киеве объяснили свою позицию тем, что им необходимо время для самостоятельной оценки масштабов повреждений.