Туристка рассказала, как россиян эвакуируют из ОАЭ

Туристов, застрявших в Абу-Даби из-за отмены рейсов, начали вывозить в Москву.

Туристов, застрявших в Абу-Даби из-за отмены рейсов, начали вывозить в Москву. В первую очередь в списки на эвакуацию включают детей, женщин и пожилых людей, сообщила одна из пассажирок в беседе с 360.ru.

По словам путешественницы из Архангельска Ирэн, представители авиакомпании сообщили, что всех отправят в Москву независимо от того, куда были куплены билеты.

Она также рассказала, что сама должна была вылететь в Россию в пятницу, но её рейс отменили. Теперь женщина ждёт очереди на эвакуацию.

Вечером в четверг ОАЭ опять находятся под обстрелом со стороны Ирана.

