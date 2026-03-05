Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп хочет участвовать в выборах верховного лидера Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает необходимым лично участвовать в выборе следующего верховного лидера Ирана. По словам американского лидера, в качестве возможного преемника рассматривается сын погибшего аятоллы Али Хаменеи — Моджтаба Хаменеи. Этот вариант Трамп назвал неприемлемым.

Источник: Life.ru

«Они зря тратят время. Сын Хаменеи — ничтожество. Я должен участвовать в назначении, как и в случае с Делси Родригес в Венесуэле», — заявил Трамп в интервью Axios.

Трамп подчеркнул, что новый руководитель Ирана, по его мнению, не должен продолжать политику Али Хаменеи. Он также отметил, что в противном случае США могут снова столкнуться с военным конфликтом.

Напомним, 28 февраля Израиль и США начали совместную военную операцию против Ирана. Удары нанесли не только по военной инфраструктуре, но и по школам, больницам, жилым кварталам. Жертвами бомбардировок в Иране стали 1045 человек. Среди погибших — верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше