Трамп хочет участвовать в выборах верховного лидера Ирана

«Они зря тратят время. Сын Хаменеи — ничтожество. Я должен участвовать в назначении, как и в случае с Делси Родригес в Венесуэле», — заявил Трамп в интервью Axios.
Трамп подчеркнул, что новый руководитель Ирана, по его мнению, не должен продолжать политику Али Хаменеи. Он также отметил, что в противном случае США могут снова столкнуться с военным конфликтом.
Напомним, 28 февраля Израиль и США начали совместную военную операцию против Ирана. Удары нанесли не только по военной инфраструктуре, но и по школам, больницам, жилым кварталам. Жертвами бомбардировок в Иране стали 1045 человек. Среди погибших — верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.