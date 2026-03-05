Азербайджан запретил движение грузовиков на границе с Ираном

Правительство Азербайджана после атак беспилотников ввело запрет на движение грузовиков через государственную границу с Ираном.
«Принято соответствующее решение о полной приостановке движения грузовых автомобилей (включая транзитные грузоперевозки) через все КПП на азербайджано-иранской государственной границе», — следует из постановления кабмина Азербайджана.
Напомним, сегодня на территории Азербайджана упали два беспилотника. Минобороны республики утверждает, что БПЛА были запущены из Ирана. Один дрон упал на терминал аэропорта в Нахичевани, второй — около школы в населенном пункте Шекерабад.
Лидер Азербайджана Ильхам Алиев назвал атаку БПЛА террористическим актом. Он подчеркнул, что подразделения ВС страны приведены в готовность номер один.
Генштаб ВС Ирана отрицает запуск беспилотников в сторону Азербайджана. В произошедшем он обвинил Израиль.