Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Азербайджан запретил движение грузовиков на границе с Ираном

Власти Азербайджана после атаки БПЛА ввели запрет на движение грузовиков на границе с Ираном.

Источник: Аргументы и факты

Правительство Азербайджана после атак беспилотников ввело запрет на движение грузовиков через государственную границу с Ираном.

«Принято соответствующее решение о полной приостановке движения грузовых автомобилей (включая транзитные грузоперевозки) через все КПП на азербайджано-иранской государственной границе», — следует из постановления кабмина Азербайджана.

Напомним, сегодня на территории Азербайджана упали два беспилотника. Минобороны республики утверждает, что БПЛА были запущены из Ирана. Один дрон упал на терминал аэропорта в Нахичевани, второй — около школы в населенном пункте Шекерабад.

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев назвал атаку БПЛА террористическим актом. Он подчеркнул, что подразделения ВС страны приведены в готовность номер один.

Генштаб ВС Ирана отрицает запуск беспилотников в сторону Азербайджана. В произошедшем он обвинил Израиль.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше