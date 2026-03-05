«Абсолютно мерзко»: в окружении Трампа началась грязная драка из-за Ирана

«Абсолютно отвратительно и мерзко», — так охарактеризовал решение о начале боевых действий Такер Карлсон. Известный телеведущий и соратник президента уверен, что неоконсерваторы, вернувшиеся во власть, проводят «истеричные чистки» в консервативном движении, избавляясь от всех, кто сомневается в целесообразности войны. В ответ на это лояльные Белому дому медиаперсоны, такие как Батья Ангар-Саргон, объявили Карлсону и его единомышленникам настоящую информационную охоту, называя их «полезными идиотами».