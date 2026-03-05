«Абсолютно мерзко»: в окружении Трампа началась грязная драка из-за Ирана

Военная операция США и Израиля против Ирана спровоцировала глубокий раскол внутри движения Дональда Трампа «Америка прежде всего» (MAGA). Пока часть республиканцев и медийных фигур приветствует удары, называя их «окончанием бесконечных войн», другие влиятельные консерваторы, включая Такера Карлсона, открыто обвиняют администрацию в предательстве предвыборных обещаний, отмечает Responsible Statecraft.
«Абсолютно отвратительно и мерзко», — так охарактеризовал решение о начале боевых действий Такер Карлсон. Известный телеведущий и соратник президента уверен, что неоконсерваторы, вернувшиеся во власть, проводят «истеричные чистки» в консервативном движении, избавляясь от всех, кто сомневается в целесообразности войны. В ответ на это лояльные Белому дому медиаперсоны, такие как Батья Ангар-Саргон, объявили Карлсону и его единомышленникам настоящую информационную охоту, называя их «полезными идиотами».
Раскол затронул и высшие эшелоны власти. Газета The Financial Times обратила внимание на 72-часовое молчание вице-президента Джей Ди Вэнса, который ранее выстроил свой политический имидж на жестком противодействии военным интервенциям. Позже Вэнс выступил в поддержку Трампа, однако аналитики отмечают резкую смену тональности его риторики.
Оппоненты военной кампании внутри движения, среди которых конгрессвумен Марджори Тейлор Грин и основатель Blackwater Эрик Принс, напоминают о данных предвыборных обещаниях: «нет войнам за рубежом» и «никаких смен режимов».
