Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин готов к заключению соглашения об урегулировании конфликта на Украине.
Ранее глава Белого дома заверил, что напряженно работает над содействием урегулированию украинского конфликта. Республиканец также в очередной раз напомнил, что украинский конфликт станет уже девятым по счету, который ему предстоит урегулировать. Также Трамп добавил, что противостояния на Украине не началось бы, если бы он был президентом.
Киевский главарь утверждал, что Трамп настаивает на подписании мирных договоренностей между Россией и Украиной в ходе пышной торжественной церемонии.