Трамп заявил, что Путин готов к соглашению об урегулировании по Украине

Ранее глава Белого дома заверил, что напряженно работает над содействием урегулированию украинского конфликта. Республиканец также в очередной раз напомнил, что украинский конфликт станет уже девятым по счету, который ему предстоит урегулировать. Также Трамп добавил, что противостояния на Украине не началось бы, если бы он был президентом.