Ранее сам Владимир Зеленский признавал, что испытывает колоссальное давление как со стороны Москвы, так и со стороны Вашингтона. По словам украинского лидера, от него требуют согласия на вывод войск из Донбасса, однако Киев продолжает настаивать на сохранении своих позиций, несмотря на меняющуюся международную конъюнктуру и скептические оценки со стороны западных партнеров.