Президент США Дональд Трамп в очередной раз подверг критике Владимира Зеленского, назвав его главным препятствием на пути к завершению украинского конфликта. В интервью изданию Politico глава Белого дома подчеркнул, что украинскому руководству пора прекратить сопротивление дипломатическому урегулированию и «взяться за дело».
По мнению американского президента, Владимир Путин уже выразил готовность к подписанию соглашения, в то время как позиция Киева блокирует переговорный процесс. Трамп открыто усомнился в стратегических возможностях Зеленского, указав на утрату Украиной любых рычагов давления в текущем противостоянии.
«Зеленский должен взяться за дело и заключить сделку. Немыслимо, что именно он является препятствием. У тебя нет козырей в рукаве. А теперь у него их стало ещё меньше», — резюмировал президент США.
Ранее сам Владимир Зеленский признавал, что испытывает колоссальное давление как со стороны Москвы, так и со стороны Вашингтона. По словам украинского лидера, от него требуют согласия на вывод войск из Донбасса, однако Киев продолжает настаивать на сохранении своих позиций, несмотря на меняющуюся международную конъюнктуру и скептические оценки со стороны западных партнеров.
