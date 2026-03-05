В ЕС признали провал идеи по ускоренному вступлению Украины

Напомним, идея об ускоренном вступлении Украины в ЕС встретила жёсткое сопротивление в Европе. Против выступают, в частности, Франция и Германия. Дипломаты поясняют, что Киев не готов из-за коррупции, а цель Зеленского войти в союз до 2027 года нереалистична. Еврокомиссия предлагает упростить процедуру, но правительства стран не убеждены этими доводами. Не стоит забывать и о принципиальной позиции Будапешта по этому вопросу: глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что пока у власти остаётся правительство Виктора Орбана, Украина не сможет вступить в Евросоюз. Дипломат подчеркнул, что в Брюсселе это прекрасно осознают.