«И эту страну хотят впустить в ЕС»: Сийярто шокирован украинской «культурой» после угроз Зеленского

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто жёстко раскритиковал угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра республики Виктора Орбана, назвав такое поведение проявлением украинской «культуры». Своё возмущение он выразил в соцсети, подчеркнув, что подобную страну при этом хотят принять в Евросоюз.

Источник: Life.ru

«Это за пределами всех границ: это Украина, эта украинская “культура”, этим человеком восхищаются в Брюсселе, эту страну хотят впустить в Евросоюз», — написал Сийярто.

Сийярто также подчеркнул, что никто не имеет права угрожать Венгрии или её премьер-министру, а также шантажировать Будапешт. Он пояснил, что давление на страну усилилось из-за того, что Венгрия отказывается финансировать конфликт на Украине и платить завышенные цены на энергоносители по вине Киева.

Напомним, что Владимир Зеленский пригрозил передать адрес Виктора Орбана Вооружённым силам Украины, если тот продолжит блокировать европейскую финансовую помощь. По словам киевского главаря, блокировка помощи со стороны отдельных стран может помешать обеспечению украинской армии необходимым вооружением. В связи с этим он выразил надежду, что Орбан не станет препятствовать выделению средств, иначе украинским военным придётся «связаться» с ним напрямую.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

