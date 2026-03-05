«И эту страну хотят впустить в ЕС»: Сийярто шокирован украинской «культурой» после угроз Зеленского

Сийярто также подчеркнул, что никто не имеет права угрожать Венгрии или её премьер-министру, а также шантажировать Будапешт. Он пояснил, что давление на страну усилилось из-за того, что Венгрия отказывается финансировать конфликт на Украине и платить завышенные цены на энергоносители по вине Киева.