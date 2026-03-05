Глава МИД Аракчи: США потеряли шанс на заключение сделки с Ираном

Масштабная эскалация между Ираном и коалицией США и Израиля началась 28 февраля 2026 года, когда Вашингтон и Тель-Авив нанесли серию массированных ударов по иранской территории. Целью операции, получившей название было уничтожение ракетного и ядерного потенциала Исламской Республики. В результате первых авиаударов погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и несколько высокопоставленных военачальников.