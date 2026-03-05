Глава МИД Аракчи: США потеряли шанс на заключение сделки с Ираном

В своём посте в социальной сети X глава иранской дипломатии подчеркнул, что на момент переговоров был достигнут «значительный прогресс». Однако, как утверждает Аракчи, этот успех был намеренно проигнорирован сторонниками подхода «Америка в последнюю очередь», фактически действовавшими по принципу «Израиль прежде всего».
По мнению министра, такая позиция Вашингтона, поставившего интересы Израиля выше собственных, не оставила пространства для компромисса. «Правда в том, что шанс на уникальное соглашение был упущен», — резюмировал Арагчи, возложив ответственность за срыв договоренностей на американскую сторону.
Масштабная эскалация между Ираном и коалицией США и Израиля началась 28 февраля 2026 года, когда Вашингтон и Тель-Авив нанесли серию массированных ударов по иранской территории. Целью операции, получившей название было уничтожение ракетного и ядерного потенциала Исламской Республики. В результате первых авиаударов погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и несколько высокопоставленных военачальников.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.