«Война будет продолжаться»: Иран раскрыл карты сотрудничества с Москвой и Пекином

Отдельно глава МИД коснулся вопроса о безопасности судоходства: несмотря на то, что на данный момент Тегеран не планирует блокировать Ормузский пролив, это решение может быть пересмотрено в любой момент. Министр отметил, что иранское руководство рассматривает все варианты ответных действий в случае, если военная кампания против республики не будет остановлена.