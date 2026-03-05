Ричмонд
«Война будет продолжаться»: Иран раскрыл карты сотрудничества с Москвой и Пекином

Исламская Республика Иран заручилась поддержкой России и Китая в текущем противостоянии с западной коалицией.

Исламская Республика Иран заручилась поддержкой России и Китая в текущем противостоянии с западной коалицией. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью телеканалу NBC News, подтвердив, что Москва и Пекин оказывают Тегерану как политическое, так и «иное» содействие.

«Они поддерживают нас политически и иным образом», — сказал Арагчи в интервью телеканалу NBC News, отвечая на вопрос, помогают ли Россия и Китай Ирану.

Глава иранского внешнеполитического ведомства занял бескомпромиссную позицию в отношении возможного диалога с Соединенными Штатами. Арагчи прямо заявил, что Тегеран не намерен просить о прекращении огня и не видит никаких оснований для проведения переговоров с Вашингтоном, пока продолжаются боевые действия.

«Война будет продолжаться, и мы не видим причин вести переговоры с США», — подчеркнул Арагчи.

Дипломат также прокомментировал угрозы американской стороны относительно возможной наземной операции. По его словам, любое вторжение сухопутных войск США в Иран неизбежно обернется для американцев катастрофой.

Отдельно глава МИД коснулся вопроса о безопасности судоходства: несмотря на то, что на данный момент Тегеран не планирует блокировать Ормузский пролив, это решение может быть пересмотрено в любой момент. Министр отметил, что иранское руководство рассматривает все варианты ответных действий в случае, если военная кампания против республики не будет остановлена.

Читайте материал: «“Абсолютно мерзко”: в окружении Трампа началась грязная драка из-за Ирана».

